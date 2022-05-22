В Таджикистане убили главаря банды, обвиняемого в организации антиправительственных акций

В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге (Республика Таджикистан) убит главарь организованной преступной группировки Мамадбокир Мамадбокиров, обвинявшийся в организации антиправительственных акций. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД Таджикистана 22 мая сообщает РИА Новости.
«Мамадбокиров был убит в результате внутренних криминальных разборок», — уточнили в силовом ведомстве среднеазиатского государства.
По данным информагентства, Мамадбокирову инкриминировалось организация беспорядков в Хороге, антиправительственных митингов и перекрытие международной автотрассы Хорог-Кульма, соединяющей Таджикистан и Китай.