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    В Таджикистане убили главаря банды, обвиняемого в организации антиправительственных акций

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    3 комментария

    В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области городе Хороге (Республика Таджикистан) убит главарь организованной преступной группировки Мамадбокир Мамадбокиров, обвинявшийся в организации антиправительственных акций. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД Таджикистана 22 мая сообщает РИА Новости.

    «Мамадбокиров был убит в результате внутренних криминальных разборок», — уточнили в силовом ведомстве среднеазиатского государства.

    По данным информагентства, Мамадбокирову инкриминировалось организация беспорядков в Хороге, антиправительственных митингов и перекрытие международной автотрассы Хорог-Кульма, соединяющей Таджикистан и Китай.

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    Комментарии (3)

    252674901
    А в России валят на противников СВО.
    marka
    Мамадбокир Мамадбокиров
    У них правда такие имена? Или это "фантазия на тему"
    274655793
    Не надо бояться бомб и ядерного оружия. Вы ничего не почувствуете.
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