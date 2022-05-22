«У девочек от гостей остаются синяки и вырванные волосы». Откровения управляющей стриптиз-клубом

Глеб Щелкунов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Мы продолжаем рубрику «Что меня бесит», в которой представители самых разных профессий изливают свою душу. Наша новая героиня представляет одну из самых популярных специальностей — менеджера. Вот только управляет она не рестораном или офисом, а стриптиз-клубом.

На правах анонимности мы публикуем ее монолог — без ремарок и купюр.



«Устраиваешься как в ФСБ»

В стриптизерши берут почти всех. В менеджеры отбор куда более жесткий. У меня было такое ощущение, словно я устраиваюсь в ФСБ. Собеседования по телефону, по «Скайпу», вживую, стажировка, куча тестирований, притом что у меня десять лет опыта работы на управляющих должностях: и в ночных заведениях, и в дневных, и в питейных, и в танцевальных, и в простых клубах. Казалось, что меня уже ничем не удивить, что мне где угодно будет легко и комфортно. Я ошибалась.



«Отвечаешь за всё»

Структура общепита обычно построена так: есть директор, управляющий, бар-менеджер (старший бармен) и менеджер. То есть с тебя полностью снята ответственность за бар, кухню и хост-часть (встречу гостей. — Прим. ред.). В стриптиз-клубе такого нет. Менеджер должен уметь абсолютно всё. Знать, где что лежит, как всё работает, где перекрывается вода, как включаются счетчики, как работать за кассира и за диджея. Мои рабочие обязанности — это открытие / закрытие смены, составление графиков работ для танцовщиц и официанток, содержание в чистоте всего помещения.

«И мониторинг моих принцесс. Чтобы у них всё было в порядке, чтобы они работали с хорошим настроением, чтобы никто из них не был в ссоре и так далее» менеджер стриптиз-клуба

Также я отвечаю за проведение генеральных уборок и корпоративов, за составление заявок на продукцию и заполнение документации. А еще за инвентаризацию имущества, которое менеджеры в рассрочку выдают девочкам. Это туфли, белье, украшения.

«Виновата всегда ты» Твой второй менеджер становится тебе близок, как муж, как жена, как родной брат. Вы на связи 24/7, вы звоните друг другу ночью, вы отвечаете друг другу всегда, вы как сиамские близнецы. Ты ни с кем не на связи так, как с ним. Потому что клуб работает без выходных, и ты постоянно должна знать, что в нем происходит. Постоянно вводятся новые стандарты работы, кто-то вносится в черный список, кого-то увольняют, приходят новые девушки, им выдается имущество.

«Твои родные и близкие должны смириться с тем, что у тебя с этой работой появляется человек, который тебе роднее и ближе» менеджер стриптиз-клуба

Помимо перечисленного, в обязанности менеджера входит набор персонала — танцовщиц, официанток, барменов, диджеев и прочих. Я должна их стажировать и обучать, обеспечивать адаптацию для новых танцовщиц. Если девочки впервые выходят в твою смену, то ты их обуваешь, одеваешь, ко всему готовишь и выпускаешь в большой мир.

Всё в зале находится под твоей ответственностью. Во время смены может показаться, что ты ничего не делаешь, но в клубе всё построено таким образом, что кто бы ни провинился, виноватым за это будешь ты.



«Плохие принцессы»

Моя самая большая ответственность — это мои принцессы. Мои леди. Мои королевы. Я работаю с директором, который может заигрывать с ними, вроде как подбадривая их сексуальность. Мне никогда это не нравилось. Возможно, это из-за того, что я сама женщина.

«Труд танцовщиц очень тяжелый, и для меня они все безусловные принцессы. Даже если не всегда они ведут себя так, как полагается принцессам» менеджер стриптиз-клуба

Дело в том, что в коллективе находятся 30–40 прекрасных леди, и они, конечно, должны тебя слушать. Но 30 из 40 — это самовлюбленные королевы, которые ни слушать тебя не собираются, ни вообще как-то контактировать. Особенно если ты только пришла, и они однозначно всё знают лучше тебя.



Но я сильно прикипаю к людям. У каждой девочки есть свои проблемы, свои вопросы, и ими я интересуюсь искренне. Мне хочется, чтобы у них всё получилось. Когда они уходят из клуба, я должна расстраиваться: у меня ведь теперь недостаточно танцовщиц в смене, но я рада за них. Особенно когда они уходят и налаживают свою жизнь.

«Я реально рада, потому что чаще всего стриптиз танцуют девочки, которые травмированы» менеджер стриптиз-клуба

Есть те, кто приходит просто подзаработать бабла, те, кто срывает куш и уходит, но есть и другие. Девочки, которые работают долго, которые никуда не собираются, хотя им может быть уже за 30. Несмотря на возраст, чаще всего внутри это дети, которым нужна поддержка и помощь. Они часто из других городов, и ты становишься для них мамой-уткой, которая ходит за ними, звонит им, помогает, вытирает им слезы и бинтует пальчики, когда они порезались. Всё это часть твоей работы. Но если ты этого не умеешь и не склонна к сочувствию, то, наверное, с девочками будет особенно тяжело.



Почему они идут в стриптиз? За бабками. Это 99% случаев. На любом грамотном собеседовании будущим танцовщицам объясняют, сколько они будут зарабатывать. Кому не хочется денег в этом мире? Основная мотивация — это деньги. Однозначно. Еще есть такая тонкость, как самоутверждение. Девочкам нужно утвердиться в том, что они красивые. Мне кажется, это может быть связано с психологическими травмами детства, с недолюбленностью, и девчата вот так пытаются добиться любви к себе, ищут себе признания. Следующее — связи. Можно познакомиться с богатыми людьми, уехать отдыхать, получить машину, жить за чей-то счет и так далее. Для девочек, которым по 18–20 лет, это иногда верх мечтаний.



«Ходишь под уголовкой»

Моя компания реально против оказания интим-услуг, потому что за это есть статья. Но если ты не уследил и где-то в темном углу твоя принцесса оказала такую услугу, ответственным за это являешься ты. Уголовно ответственным. Конечно, компания будет бороться за тебя в суде, и вряд ли у тебя будет срок, но всё же сесть с такой работой вполне реально. Закон так работает.

«И менеджеры, и директор сильно трясутся за то, чтобы секса в клубе не было. Это самый большой грех, который может произойти в нашем помещении» менеджер стриптиз-клуба

Девушек за это увольняют на месте. Но, конечно, не всё так чинно и благородно. Существуют выкупы: это когда девушка платит клубу штраф за то, что уходит со смены посреди ночи. Уйти со смены — это абсолютно легальная деятельность. Даже если уходит она вместе со своим гостем в ближайшую гостиницу. После того как танцовщица оплачивает штраф, она ни в каком смысле не является сотрудником клуба, и то, что она делает дальше — это ее личное дело. Она сама себе хозяйка, она сама решает, как распоряжаться той или иной ситуацией, мужчиной, женщиной, деньгами — всем, чем угодно. Моя ответственность здесь заканчивается. Всё, что я делаю — это просто беру штраф за то, что она бросила смену. Остальное девушка делает сама, по личной договоренности с гостем и сугубо по своему желанию.

«Здесь держат деньги»

В этой сфере платят больше. Всем. У моей компании такая политика: она ставит зарплаты на все должности на порядок выше, чем в среднем по региону.

«Если люди в среднем получают 30 тысяч, значит, клуб поставит 60. Если официанты обычно получают 500 рублей за смену, то здесь будут получать 1000» менеджер стриптиз-клуба

Именно деньги — это то, что заставляет тебя здесь оставаться. Зарплаты всегда платят вовремя. Без вопросов, без разговоров. Это подкупает, так как сфера общепита и развлечений крайне нестабильна, особенно в плане зарплат. В других местах тебе могут сказать, что ты не выполнила план, или отстаешь по процентам, или у тебя недостаточно часов, или штрафы, и в итоге из обещанных 50 тысяч ты получаешь 10, сидишь и плачешь. В этой компании такого нет. Это круто. Круто и то, что нет зарплатного потолка. Ты, просто выполняя свою работу, следя за тем, чтобы сервис-группа хорошо продавала, а девочки танцевали, можешь получать реально очень хорошую зарплату. Если выполняешь план — то и в четыре раза больше средней зарплаты по региону.

«Нервов не остается» Ты приносишь свои нервы в мешочке, оставляешь их на этой работе и уходишь по своим делам.

«Сорок танцовщиц, которые иногда оказываются совершенно не милыми, способны абсолютно тебя вымотать» менеджер стриптиз-клуба

Их поведение, особенно когда на него накладывается алкоголь, становится совершенно неконтролируемым. У тебя может одна леди за смену оказаться в состоянии сильного алкогольного опьянения — а может и шесть, и семь. Или десять. И все они будут неадекватно себя вести. Твоя задача, во-первых, не допустить этого, но если что-то пошло не так, то совладать с этим. Так как девочки прекрасно понимают, что заведение в целом держится на них и на их услугах, то санкциями их не запугаешь. Они знают, что действительно сильного наказания почти ни за что не понесут.

«Между танцовщицами бывает всякое, вплоть до драк. Ты должен это контролировать, но это не всегда возможно» менеджер стриптиз-клуба

«Не воспринимают всерьез»

Атмосфера в стриптиз-клубе кардинально отличается от любого другого заведения. В обычном баре мужчина приходит, пьет и многого не может себе позволить. Если он попытается шлепнуть официантку, то придет менеджер и объяснит, что так делать нельзя.

«Здесь другая история. Сюда идут за вседозволенностью» менеджер стриптиз-клуба

Тяжело работать именно девочкам-менеджерам. Нас не воспринимают всерьез, потому что гостя окружают такие же барышни. Они все голые, танцуют для него и сидят у него на коленях, а тут приходит другая милая девушка и начинает говорить ему, что он в чем-то неправ.

Кирилл Кухмарь/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Это очень сложно. Сложно банально доказать человеку, что у тебя другие обязанности, что ты исполняешь здесь другую функцию. Если в обычном заведении можно завладеть расположением гостя своей улыбкой, то здесь его расположение давно украли леди, которые уткнули его лицо в свою прекрасную грудь. Твоя улыбка никак тебе не поможет, вывозить остается только на профессиональных качествах. Плюс сама атмосфера клуба располагает людей делать недозволенные вещи. Они более открыты к хаосу. Они творят дичь, и ты за это отвечаешь. Это тяжело.



«Сидят с пивом по восемь часов»

Я бы поделила гостей клуба на группы. Есть пары в поисках новых ощущений. Есть состоятельные мужчины, которые ищут для себя леди, с которой они уедут на ночь. Есть иностранцы, которых приводят, просто чтобы показать им клуб как туристическую точку на карте. Русские девочки действительно очень красивые, а в клубе они еще вот так, сяк и эдак умеют делать. Есть мальчишники — как следствие стереотипа, что нужно пойти в стриптиз-клуб, а на женихе обязательно должна станцевать стриптизерша. Это кайф и круть, иначе мальчишник не удался. Есть и средний сегмент: обычные презентабельные мужчины с неплохим количеством денег.

Также есть мужчины (особенно это касается сегмента ниже среднего), которые могут позволить себе бутылку пива, танец и больше ничего. Но именно такие очень сильно набивают себе цену, требуют общения и сидят в клубе по восемь часов.

«Родителей хватил бы удар» Мои близкие не знают, где я работаю. Муж знает, он относится абсолютно спокойно. Он сам из сферы общепита. Мои друзья, в очень малом количестве, тоже в курсе. Остальные — нет. Мои родители — люди очень консервативных правил. Это тот случай, когда меньше знаешь — крепче спишь.

«Иначе взглянула на жизнь»

С этой работой я иначе взглянула на девочек, которые работают в клубах. Я поняла, насколько это тяжело — и морально, и физически. Кто бы ни говорил, что стриптиз — это легкие деньги, по факту они совершенно не легкие. Стриптиз — это растертые в кровь ноги и мозоли на руках от пилонов, разбитые об сцену колени, это ноги и животы, поцарапанные о ремни и пуговицы, это поломанные ногти. Все мужчины разные. Кто-то, чтобы пошутить, может потянуть за волосы или шлепнуть по коже, не рассчитав силу. У девочек после некоторых гостей остаются синяки и вырванные волосы. Тебя постоянно заставляют худеть, у тебя раздражение на коже от плотной косметики. Ты не спишь по ночам, а днем зачастую еще и учишься.

«Я посмотрела на девочек-танцовщиц совершенно другими глазами, когда увидела их работу изнутри. Это сложно. Я не хочу называть эти деньги легкими» менеджер стриптиз-клуба

Еще я стала проще относиться к теме секса в целом. Мне всегда было не очень уютно говорить об этом в больших компаниях, выслушивать пошлые вещи — тоже. После этой работы комфортно абсолютно всё. Я могу говорить на любые темы, обсуждать всё что угодно.

