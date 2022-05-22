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    Четырехлетний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба в подмосковном Королеве на глазах посетителей

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    В Подмосковье в бассейне фитнес-клуба утонул четырехлетний ребенок. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшим смерть ребёнка (п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ). О трагическом происшествии сообщили 22 мая в региональном СК.

    Все случилось накануне. Четырехлетний мальчик находился в фитнес-клубе подмосковного Королева с родственниками и спрыгнул в бассейн с обходной дорожки. По данным ГСУ СК России по Московской области, ребенка вытащили из воды «через непродолжительное время», однако реанимировать его не удалось.

    Следственный комитет запросил регулирующую документацию фитнес-клуба и изъял записи с камер видеонаблюдения в бассейне. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

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