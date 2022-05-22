Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей вдобавок к пенсии — как это сделать, рассказали в ФНС

Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей в качестве бонуса при регистрации в качестве самозанятых. При этом такие пенсионеры сохранят право на все льготы и ежегодную индексацию пенсии, так как не считаются трудоустроенными, и их доходы не облагаются пенсионными взносами. Это дает пенсионерам преимущество перед другими самозанятыми. Информация об этом опубликована в разделе «База знаний по налогу на профессиональный доход» на сайте ФНС России.
Как пояснили в налоговой службе, бонус в размере 10 тысяч рублей предоставляется при регистрации всем самозанятым. Его можно получить один раз, и он постепенно будет расходоваться на снижение налоговой ставки.
Самозанятые, которые получают доход от физических лиц, смогут снизить ставку налога с 4% до 3%, если от юридических лиц, то с 6% до 4%.