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    Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей вдобавок к пенсии — как это сделать, рассказали в ФНС

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    3 комментария

    Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей в качестве бонуса при регистрации в качестве самозанятых. При этом такие пенсионеры сохранят право на все льготы и ежегодную индексацию пенсии, так как не считаются трудоустроенными, и их доходы не облагаются пенсионными взносами. Это дает пенсионерам преимущество перед другими самозанятыми. Информация об этом опубликована в разделе «База знаний по налогу на профессиональный доход» на сайте ФНС России.

    Как пояснили в налоговой службе, бонус в размере 10 тысяч рублей предоставляется при регистрации всем самозанятым. Его можно получить один раз, и он постепенно будет расходоваться на снижение налоговой ставки.

    Самозанятые, которые получают доход от физических лиц, смогут снизить ставку налога с 4% до 3%, если от юридических лиц, то с 6% до 4%.

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    Комментарии (3)

    VKuser174198221
    да ХРЕН ВАМ в обе руки!
    Alex000
    Целых $100.
    ВАУ.
    Непокобелимый стимул.
    07A
    Господи, куда уже деньжищи эти девать?
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