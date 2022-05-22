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    Ржавый снаряд нашли на берегу Глухарки у Юнтолово

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    Ржавый предмет обеспокоил гуляющих по берегу Глухарки собачников. На место вызвали специалистов-взрывотехников.

    Сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, поступило в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и области накануне в 14.50, сообщили в пресс-службе ведомства 22 мая.

    Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области
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    На берегу реки Глухарка на Шуваловском проспекте, как определили специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии, нашли прошедший канал ствола орудия 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.

    Опасный боеприпас вывезли на специализированный полигон для уничтожения.

    Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области

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