Ржавый снаряд нашли на берегу Глухарки у Юнтолово

Ржавый предмет обеспокоил гуляющих по берегу Глухарки собачников. На место вызвали специалистов-взрывотехников.
Сообщение об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, поступило в дежурную часть ГУ Росгвардии по Петербургу и области накануне в 14.50, сообщили в пресс-службе ведомства 22 мая.
На берегу реки Глухарка на Шуваловском проспекте, как определили специалисты группы разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии, нашли прошедший канал ствола орудия 120-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны.
Опасный боеприпас вывезли на специализированный полигон для уничтожения.