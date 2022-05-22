«Как будто к тебе в дом влезла толпа и выносит вещи». Вице-губернатор Петербурга Потехина рассказала о звонках телефонных мошенников

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина рассказала, как не поддалась на изобретательный спектакль телефонных мошенников и призвала петербуржцев быть бдительными.

«Раннее утро субботы у меня началось со странного сообщения от «вашего персонального менеджера Екатерины». Она предупреждала меня о мошенниках, которые «звонят и от имени «Госуслуг» выманивают данные и голосовые подтверждения». За домашними делами не обратила на сообщение никакого внимания — только удивилась мимоходом: с каких это пор на «Госуслугах» появились персональные менеджеры», — написала чиновник 22 мая на своей странице во «ВКонтакте».

Через пару часов на телефон Ирины Потехиной стали звонить мужчины «с брутальными голосами» и угрожать ей, что наконец-то они до неё добрались, и сейчас она «за всё получит».

Отвечать на незнакомые номера вице-губернатор после этого перестала. А затем началось третье действие, когда она стала получать многочисленные sms с подтверждающими кодами, как если бы она совершала покупки онлайн. Причем разброс был от магазинов до телефонных операторов и каршерингов. При этом Ирина Потехина большинством из этих сервисов никогда не пользовалась.

«Ощущение, честно говоря, не из приятных: как будто к тебе в дом влезла толпа незнакомцев и выносит твои вещи. Собственно говоря, на это у мошенников и расчёт», — признала чиновник.



Затем Потехиной снова звонила «обеспокоенная» Екатерина и пыталась под предлогом помощи от мошенников заставить её записать схему действия. Но вице-губернатор не поддалась на попытки получить голосовые подтверждения и данные и разговор прекратила.



«После того, как я прервала разговор, ещё на протяжении получаса мне продолжали сыпаться сообщения якобы от платных сервисов — в общей сложности штук 60. А «спасительница» Екатерина, или как там её зовут на самом деле, сделала ещё десяток попыток дозвониться. Параллельно шли звонки с других незнакомых номеров — вероятно, мужчины с брутальными голосами хотели меня всё-таки ещё раз напугать, чтобы не сопротивлялась Катиным попыткам меня защитить», — рассказала Ирина Потехина.

