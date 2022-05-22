Под Петербургом обнаружен первый майский подберезовик. Сомневающихся приглашают его забрать

Первый майский подберезовик обнаружил петербуржец Станислав Кривошеев во Всеволожском районе Ленобласти. Фотодоказательством грибник в ночь на 22 мая поделился в группе ВК «Грибы и Грибники СПб».



«Места ранних болетовых проверял без особого энтузиазма, тем не менее одного товарища дали, — написал Станислав Кривошеев под фото. — В этом году это не красный, но подберёзовику 21 мая я, конечно, тоже рад. Думаю, он в мае будет не единственным, ещё 10 дней есть впереди».



Фото вызвало некоторый ажиотаж среди бывалых грибников, которые усомнились, что такое чудо вообще возможно. Считается, что грибам для роста нужны устойчивые плюсовые температуры по ночам, около +16 градусов. Холодная весна пока это условие не обеспечивает. Кое-кто даже предположил, что Станислав ради эффектного фотофакта «высиживал» ранний подберезовик «как кура». В ответ грибник опубликовал еще одно фото сенсационного гриба, в компании более характерных для мая сморчков.



«Я живу у станции метро «Академическая», пожалуйста, приезжайте, торжественно вручу вам этот гриб (он пока в холодильнике лежит), а заодно немножко шапок и сморчков, — предложил Станислав Кривошеев «неверующим». — Наверняка кто-то из вас живёт поблизости... И ещё: первые подберёзовики и подосиновики появляются в мае в Питере/Ленинградской области абсолютно каждый год. +16 градусов ночью им совсем ни к чему».

