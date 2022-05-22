    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    5 м/с, с-в

    761мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Золотой «Опель» уехал из автосервиса на севере Петербурга, пока хозяйка ждала ремонта

    521
    обсудить

    Жительница Калининского района обратилась в полицию после того, как её машина пропала из автосервиса. Сначала нашли золотой «Опель», потом и предполагаемого угонщика.

    В полицию 28-летняя менеджер обратилась 20 мая около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Она, по предварительной информации, сообщила, что 19 мая оставила свой «Опель Астра» в ремонтной мастерской на улице Руставели, а на следующий день машины там уже не было.

    Машину смогли отследить с помощью мобильного приложения. Её оставили на 2-м Муринском проспекте.

    А 21 мая около полудня рядом с автосервисом задержали подозреваемого — 35-летнего петербуржца.

    Возбуждено уголовное дело по статье «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close