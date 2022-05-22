Золотой «Опель» уехал из автосервиса на севере Петербурга, пока хозяйка ждала ремонта

Жительница Калининского района обратилась в полицию после того, как её машина пропала из автосервиса. Сначала нашли золотой «Опель», потом и предполагаемого угонщика.

В полицию 28-летняя менеджер обратилась 20 мая около одиннадцати вечера, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Она, по предварительной информации, сообщила, что 19 мая оставила свой «Опель Астра» в ремонтной мастерской на улице Руставели, а на следующий день машины там уже не было.

Машину смогли отследить с помощью мобильного приложения. Её оставили на 2-м Муринском проспекте.