Минобороны РФ сообщило об уничтожении почти тысячи украинских беспилотников с начала спецоперации

Российские ПВО в течение суток сбили в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах страны, а также над территорией ДНР и ЛНР. Об этом в ходе ежедневного брифинга 22 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



Так же, по его словам, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинскаих реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

