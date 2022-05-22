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    Минобороны РФ сообщило об уничтожении почти тысячи украинских беспилотников с начала спецоперации

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    Российские ПВО в течение суток сбили в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах страны, а также над территорией ДНР и ЛНР. Об этом в ходе ежедневного брифинга 22 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Так же, по его словам, в районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинскаих реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

    В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российскими военными уничтожены: 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в Минобороны РФ.

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