Предпринимателя задержали после стрельбы из ружья в садоводстве под Павловском

Старый конфликт двух жителей садоводства закончился стрельбой из ружья в Пушкинском районе Петербурга.

Полицию в СНТ «Павловское -1» вызвали накануне около половины одиннадцатого вечера, проинформировали «Фонтанку» в пресс-службе ГУ МВД 22 мая. Наряд вызвал 31-летний местный житель, который сообщил, что его нетрезвый сосед палит из ружья на его участке.

На месте задержали 46-летнего мужчину, который пришел выяснять отношения в знакомому, с которым у него был давний конфликт. В качестве «аргумента» он принес дробовик Fabarm Sdass.