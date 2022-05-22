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    Предпринимателя задержали после стрельбы из ружья в садоводстве под Павловском

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    Старый конфликт двух жителей садоводства закончился стрельбой из ружья в Пушкинском районе Петербурга.

    Полицию в СНТ «Павловское -1» вызвали накануне около половины одиннадцатого вечера, проинформировали «Фонтанку» в пресс-службе ГУ МВД 22 мая. Наряд вызвал 31-летний местный житель, который сообщил, что его нетрезвый сосед палит из ружья на его участке.

    На месте задержали 46-летнего мужчину, который пришел выяснять отношения в знакомому, с которым у него был давний конфликт. В качестве «аргумента» он принес дробовик Fabarm Sdass.

    Ружье у мужчины изъяли, а самого оставили протрезвляться в камере.

    По данным из открытых источников, задержанный является учредителем нескольких фирм, которые занимаются транспортными перевозками и продажей продуктов.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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