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    Более 130 природных пожаров зарегистрировано в России за одни сутки

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    В России за сутки зарегистрировано 136 природных пожаров, девять из которых произошли в результате сжигания отходов. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщили в МЧС России.

    «На территории РФ за сутки зарегистрированы 247 термических точек, из них подтверждены 213 (136 — природные (ландшафтные) пожары, 68 — палы растительности, 9 — сжигание отходов). Термические точки, представляющие угрозу населенным пунктам и объектам экономики, не зафиксированы. Действует 96 очагов лесных пожаров на площади 42 285,94 га, из них 5 очагов лесных пожаров на площади 358 га локализованы», — уточняется в сообщении ведомства спасателей.

    За сутки авиация МЧС привлекалась для тушения природных пожаров в Братском и Слюдянском районах Иркутской области. Кроме этого, два самолета Бе-200ЧС произвели 25 сливов, сбросили 225 тонн воды. Четыре вертолета Ми-8 МЧС России в Республиках Бурятия и Тыва, Забайкальском и Красноярском краях доставили 134 человека.

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