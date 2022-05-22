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    Погода для прогулок: в Петербурге солнечно и сухо, но одеваться нужно потеплее

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    Воскресенье порадует петербуржцев и гостей города солнечной весенней погодой. Однако, отправляясь на прогулку, куртку всё же забывать не стоит — на улице не так уж и тепло.

    По данным синоптиков Северо-Западного УГМС, 22 мая в Петербурге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный — будет дуть со скоростью 4–7 м/с.

    Температура воздуха ночью опускалась до +4...+6, днём потеплеет максимум до плюс 14 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабо и составит 756 мм ртутного столба. Влажность воздуха — в районе 36%.

    По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погоду в городе на Неве в воскресенье формирует гребень антициклона. «Облаков в небе будет мало и обойдётся без дождей, однако, несмотря на обилие солнца, тепла ожидать не стоит. Северо-восточный ветер будет нести к берегам Невы массы холодного воздуха, что ограничит дневной прогрев», — отметил синоптик в своём телеграм-канале.

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