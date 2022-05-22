Мытье пола — 2 яйца, глажка — треть шоколадки: сколько калорий можно сжечь, делая уборку в доме

Во время глажки сгорает 180 калорий за полчаса Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Робот-пылесос, посудомойка и стиральная машинка, приборы, без хозяйки намывающие окна, — все эти умные домашние помощники очень упрощают нашу жизнь. Но есть у них и очень большой минус — двигаться мы благодаря им стали гораздо меньше, рассказывает «Доктор Питер». Куда как приятнее попивать кофе в мягком кресле и прикрикивать на робота «Доби», потерявшего док-станцию, чем бегать по комнатам с пылесосом.



Но физической активности много не бывает, особенно если у вас сидячая работа и нет привычки регулярно заниматься спортом. Так что домашние дела — это реальная альтернатива спортзалу, особенно если вы задались целью похудеть. У этого способа есть даже двойное преимущество: не нужно покупать абонемент на фитнес и подстраиваться под время занятий.



По данным Mirror, почти 140 000 Ккал (это 280 шоколадок) можно сжечь за год, просто регулярно делая уборку в доме.

Каждую неделю вполне реально сжигать 2690 Ккал, без фанатизма наводя порядок дома (речь даже не про генеральную уборку). А если к обычным рутинным делам добавить подходы к бытовым приборам (можно с повторами), то можно израсходовать до 9 тысяч Ккал в неделю.



Эти цифры вывели ученые. Они провели исследование, в котором наблюдали за 2 тысячами участниками эксперимента, регулярно делающими уборку в доме. Также они выяснили, что и работа на огороде, и уборка в комнатах очень полезны для психики.

Работа на открытом воздухе, работа в саду или в огороде, стрижка газона — это полноценная тренировка, которая поможет за полчаса сжигать до 142 Ккал.

Калории и домашние дела

Стирка и сушка — 186 Ккал за полчаса;

глажение белья — 180 Ккал за полчаса;

уборка пылесосом — 170 Ккал за полчаса;

влажная уборка — 164 Ккал за полчаса;

загрузка и разгрузка посудомоечной машины — 149 Ккал за полчаса;

уборка кухонных поверхностей — 145 Ккал за полчаса;

складывание чистого белья — 145 Ккал за полчаса;

мытье окон — 137 Ккал за полчаса;

чистка духовки — 139 Ккал за полчаса;

вытирание пыли — 138 Ккал за полчаса;

заправлять и расправлять постель — 139 Ккал за полчаса;

наводить порядок в шкафу и комоде — 128 Ккал за 25 минут. Для сравнения:

в одном ломтике черного хлеба — 44 Ккал;

в яйце — 80 Ккал;

в одной шоколадке — 579 Ккал;

в 100 граммах сыра — 350 Ккал;

в одном яблоке — 50 Ккал;

в одном банане — 115 Ккал;

в 100 граммах грудки — 172 Ккал;

в тарелке борща — 80 Ккал;

в 100 граммах йогурта — 100 Ккал. Как дома сжигать еще больше калорий



К домашней уборке можно подойти творчески — точнее, по-спортивному. И тогда потратить получится еще больше энергии. Вот несколько советов:

делайте полный выпад вперед, когда моете пол шваброй или пылесосите. При выпадах будет задействовано больше мышц нижней части тела и живота. Когда тянете швабру или пылесос назад, соедините ноги вместе;

вставайте на носочки, когда только это возможно, — например, если начищаете до блеска плиту. Затем дайте икрам передохнуть и встаньте только на одну ногу. Это задействует икроножные и ягодичные мышцы;

если моете пол тряпкой, оставайтесь в положении на корточках или на четвереньках, не садитесь на пол. А лучше делайте наклоны;

заправляя кровать, делайте широкие шаги вперед и в сторону, как бы растягиваясь. Боковые выпады задействует большую часть мышц нижней части тела, укрепляют ноги, спину и живот. Ранее ученые рассказали, как сжечь больше калорий во время ходьбы. Есть исследования, которые доказывают, что гораздо эффективнее ходить, постоянно меняя темп и, следовательно, частоту сердечных сокращений. В этом случае уровень метаболизма может повыситься на 20%.



Для этого нужно рассчитать оптимальный конкретно для вас темп ходьбы. Он должен быть примерно на уровне 70% от вашего максимально допустимого пульса. Этот показатель можно рассчитать. Вычтите свой возраст из 220. Например, если вам 48 лет, ваша расчетная максимальная частота сердечных сокращений — 172 удара в минуту. Это максимум! Оптимальный показатель для вас — от 110 до 131 удара (70% от максимума). При таком пульсе вы почувствуете, что ваше дыхание участилось, но не сбивается, например при разговоре.



Далее следует разбить свой темп ходьбы на более быстрый и помедленнее — и чередовать их во время прогулки.