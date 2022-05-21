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    Из жилого дома на Васильевском валил дым. Спасатели пытались зайти внутрь через окна

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    1 комментарий

    На Кадетской линии горела коммунальная квартира. Очевидцы сняли борьбу с пламенем на видео.

    Читатель «Фонтанки» Сослан

    Огонь охватил квартиру в жилом доме на Васильевском острове в Петербурге. О пожаре «Фонтанке» рассказали читатели 21 мая.

    Возгорание произошло на третьем этаже 29 дома на Кадетской линии. На месте работает несколько пожарных расчетов, пожарные использовали лестницы.

    В региональном управлении МЧС сообщают, что пожар начался в четырехкомнатной коммунальной квартире, горело 10 «квадратов». В 22.50 его ликвидировали. По предварительным данным, пострадавших нет.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    bluxer
    Из наших труб идет необычный дым.
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