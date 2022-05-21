    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 5

    5 м/с, с-в

    760мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    В Испанию с 21 мая можно въехать без прививки, но по тесту

    1370
    4 комментария

    Испания с 21 мая изменила правила въезда в страну для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Все (в том числе и россияне) теперь могут прибывать воздушным и морским путем, не имея сертификата о вакцинации. Достаточно предъявить на границе тест на коронавирус — ПЦР или антиген. Об этом рассказало агентство EFE.

    Документ, в котором зафиксированы изменения, был подписан накануне.

    По данным La Information, ПЦР-тест должен быть выполнен не ранее чем за 72 часа до отправления в Испанию, антиген — не ранее чем за 24 часа до отправления.

    Также послабления коснутся детей: теперь невакцинированным подросткам от 12 до 18 не нужно сдавать тест, а дети младше 12 лет могут по-прежнему путешествовать без проверок.

    По мнению испанского министра туризма Рейес Марото, отмена обязательных прививочных сертификатов — это долгожданная новость для туристического сектора: Испания становится одним из самых востребованных направлений в мире, ее показатели месяц за месяцем возвращаются к допандемийному уровню.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    NoName1234
    Какме тесты?
    Уже все нормальные страны отменили этот вирус
    своих не бросаем
    через Стамбул?
    D’or
    Все равно деньги на тесты тратить
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close