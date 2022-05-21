В Испанию с 21 мая можно въехать без прививки, но по тесту

Испания с 21 мая изменила правила въезда в страну для граждан стран, не входящих в Евросоюз. Все (в том числе и россияне) теперь могут прибывать воздушным и морским путем, не имея сертификата о вакцинации. Достаточно предъявить на границе тест на коронавирус — ПЦР или антиген. Об этом рассказало агентство EFE.

По данным La Information , ПЦР-тест должен быть выполнен не ранее чем за 72 часа до отправления в Испанию, антиген — не ранее чем за 24 часа до отправления.

Также послабления коснутся детей: теперь невакцинированным подросткам от 12 до 18 не нужно сдавать тест, а дети младше 12 лет могут по-прежнему путешествовать без проверок.

По мнению испанского министра туризма Рейес Марото, отмена обязательных прививочных сертификатов — это долгожданная новость для туристического сектора: Испания становится одним из самых востребованных направлений в мире, ее показатели месяц за месяцем возвращаются к допандемийному уровню.