Какие улицы закроют в центре Петербурга 22 мая и как будет ходить транспорт

В связи с проведением VI Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» центр города 22 мая ждут масштабные перекрытия движения с 06:00 до 15:00, которые затронут общественный транспорт.

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В частности, не будут ходить троллейбусы по Невскому проспекту на участке от площади Восстания в сторону Васильевского острова и площади Труда. В обратную сторону 10-й и 11-й маршруты довезут от Кораблестроителей только до площади Морской Славы, а 9-й и вовсе не будет ходить.

Изменения также затронут работу трамваев №№ 3, 6 и 40.

Те автобусы, что ходили по Невскому, переехав Фонтанку, будут сворачивать на Садовую. Из них № 7 и № 24 окольными путями всё-таки попадут на Васильевский, но через Благовещенский мост, движение по которому будет сужено. Через Благовещенский же пустят № 10 . Автобус 46-го маршрута вместо Троицкого моста будет ходить через Литейный.

Тех, кто ездит через Тучков мост, также ждут сюрпризы: он будет открыт только в одном направлении, с Петроградской стороны на Васильевский. Соответственно, автобусы 1-го, 128-го и 191-го маршрутов будут через него только возвращаться на Васильевский, а на Петроградку попадут по мосту Бетанкура.

Подробности изменения маршрутов автобусов есть на сайте горадминистрации, электрического транспорта — на сайте «Горэлектротранса». Среди перекрытых для автомобилистов магистралей — Дворцовый и Троицкий мосты (полностью), Благовещенский мост (сужен) и Тучков мост (в одном направлении), набережные Макарова, Университетская, Английская, Адмиралтейская, Дворцовая (и далее до Смольного), Мытнинская и Кронверкская, а с ними — и проспект Добролюбова. Полный список — на сайте Смольного.