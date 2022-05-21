Памятник Андрею Сахарову пропал в Москве, а нашелся в Степанакерте

В день рождения Нобелевского лауреата физика Андрея Сахарова, создателя водородной бомбы, в дальнейшем — правозащитника и диссидента, СМИ обратили внимание на то, как хранится память о нем. Так, представители «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента и ликвидирована по решению суда) выяснилось, что в столичном парке искусств «Музеоне» больше не стоит памятник Сахарову. Издание «Подъем» получило комментарий администрации парка Горького, в котором говорилось, что скульптуру передали автору ещё минувшей осенью.

«Скульптура Сахарова — авторская. Была передана автором «Музеону» на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 автор Григорий Потоцкий забрал её для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова. Дальнейшее возвращение скульптуры в парк не обсуждалось», — цитирует издание сообщение пресс-службы. При этом издание Artsakh Press 21 мая рассказало об открытии аналогичного памятника Сахарову того же автора возле средней школы Степанакерта в Нагорном Карабахе.

Позднее комментарий самого Потоцкого появился в телеграм-канале «Музейный сноб». Скульптор подтвердил, что памятник Сахарову был подарен Степанакерту. «Я очень благодарен «Музеону», памятник Сахарову экспонировался в лучшем месте Москвы и был очень любим горожанами, — цитирует телеграм-канал Потоцкого. — Для меня, как для скульптора, это было идеальное выставочное пространство. Но памятник должен экспонироваться там, где он будет работать, где в нём больше всего нуждаются». Новость об «отъезде» Сахарова из Москвы — не единственная появившаяся в медийном пространстве в день его рождения. Так, в телеграм-каналах «Инициативная группа МГУ» и «Протестный МГУ» сообщили об отмене лекций, посвященных 101-летию Сахарова, на физическом факультете вуза.