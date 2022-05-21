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    Памятник Андрею Сахарову пропал в Москве, а нашелся в Степанакерте

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    5 комментариев

    В день рождения Нобелевского лауреата физика Андрея Сахарова, создателя водородной бомбы, в дальнейшем — правозащитника и диссидента, СМИ обратили внимание на то, как хранится память о нем.

    Так, представители «Мемориала»* (НКО признана организацией, выполняющей функции иностранного агента и ликвидирована по решению суда) выяснилось, что в столичном парке искусств «Музеоне» больше не стоит памятник Сахарову. Издание «Подъем» получило комментарий администрации парка Горького, в котором говорилось, что скульптуру передали автору ещё минувшей осенью.

    «Скульптура Сахарова — авторская. Была передана автором «Музеону» на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 автор Григорий Потоцкий забрал её для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова. Дальнейшее возвращение скульптуры в парк не обсуждалось», — цитирует издание сообщение пресс-службы.

    При этом издание Artsakh Press 21 мая рассказало об открытии аналогичного памятника Сахарову того же автора возле средней школы Степанакерта в Нагорном Карабахе.

    Позднее комментарий самого Потоцкого появился в телеграм-канале «Музейный сноб». Скульптор подтвердил, что памятник Сахарову был подарен Степанакерту.

    «Я очень благодарен «Музеону», памятник Сахарову экспонировался в лучшем месте Москвы и был очень любим горожанами, — цитирует телеграм-канал Потоцкого. — Для меня, как для скульптора, это было идеальное выставочное пространство. Но памятник должен экспонироваться там, где он будет работать, где в нём больше всего нуждаются».

    Новость об «отъезде» Сахарова из Москвы — не единственная появившаяся в медийном пространстве в день его рождения. Так, в телеграм-каналах «Инициативная группа МГУ» и «Протестный МГУ» сообщили об отмене лекций, посвященных 101-летию Сахарова, на физическом факультете вуза.

    *Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 29.12.2021.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (5)

    zlopopik
    Ну так, если памятника Сахарову хватились более чем через полгода, так и не нужен он.
    bluxer
    Ваша фамилия? Сахаров. А точнее? Сахарович. Еще точнее? Цукерман.
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