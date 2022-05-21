Скончался капитан Ваганов, которого в фильме К-19 играл Лиам Нисон

Владимир Александрович Ваганов учился в Ленинграде, службу начал штурманом на подлодке Д-2 «Народоволец». Участвовал в испытаниях атомоходов на полную автономность, проведя под водой 1420 часов, это почти два месяца.

О смерти Ваганова стало известно 21 мая, он скончался накануне.

Капитан 1 ранга, советский подводник, командир лодки К-19 умер на 94 году жизни. Его биографию вспомнили в петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Был старпомом первой ракетной атомной подлодки К-19, после ядерной аварии на ее борту был назначен капитаном.

«В должности командира К-19 до 1965 года участвовал в ее дезактивации, ремонте и модернизации. Руководил испытаниями новых ракетного комплекса Д-4 и навигационного комплекса «Сигма», стрельбой трех-ракетным залпом из подводного положения, погружением на предельную глубину», — пишут в клубе.

Затем занимался преподаванием, тактической подготовкой, общественной деятельностью.

Авария на К-19 стала поводом для экранизации. Старпома Ваганова в фильме играл Лиам Нисон.