«Сочи» выиграл серебро, а «Рубин» со Слуцким вылетел в ФНЛ. Итоги чемпионата России по футболу

Завершился чемпионат Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона 2021/2022. Главную сенсацию в заключительном туре преподнес «Сочи».
В решающей игре за серебряные медали сочинцы разгромили московское «Динамо» 5:1, с которыми до этого имели одинаковое количество очков. В итоге южане впервые в своей истории стали серебряными призерами чемпионата России. Отметим, что за «Сочи» играют такие бывшие игроки «Зенита», как Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Кристиан Набоа, Данила Прохин.
Другим неожиданным результатом стал вылет казанского «Рубина» под руководством бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого в ФНЛ.
Напомним, что чемпионом за три тура до конца сезона стал петербургский «Зенит».