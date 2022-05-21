Александр Кержаков нанес «Зениту» поражение в последнем матче сезона

Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного, 30-го тура чемпионата РПЛ против «Нижнего Новгорода». Встреча проходила 21 мая в Нижнем Новгороде.
Петербургский клуб уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 20-й минуте забил с пенальти Николай Калинский.
Для «Зенита» игра уже не имела турнирного значения: сине-бело-голубые за три тура до конца стали чемпионами страны. «Нижний Новгород» под тренерским руководством легенды «Зенита» Александра Кержакова благодаря этой победе избежал участия в стыковых матчах, заняв итоговое 11 место.