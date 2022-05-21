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    Александр Кержаков нанес «Зениту» поражение в последнем матче сезона

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    3 комментария

    Поражением для футбольного клуба «Зенит» завершился матч заключительного, 30-го тура чемпионата РПЛ против «Нижнего Новгорода». Встреча проходила 21 мая в Нижнем Новгороде.

    Петербургский клуб уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 20-й минуте забил с пенальти Николай Калинский.

    Для «Зенита» игра уже не имела турнирного значения: сине-бело-голубые за три тура до конца стали чемпионами страны. «Нижний Новгород» под тренерским руководством легенды «Зенита» Александра Кержакова благодаря этой победе избежал участия в стыковых матчах, заняв итоговое 11 место.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (3)

    radon
    How much?
    Савва Морозов
    ну и тур - было ли столько пеналей за весь турнир.
    гы-гы, пельмень довёл команду до вылета - впервые после выхода их в ПЛ и чемпионства.
    DEMOMON
    Была вероятность слива НН из премьер лиги. Видимо по-дружески порешали там... Туды-сюды.
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