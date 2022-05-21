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    Россия рассмотрит возможность обменять Медведчука на пленных из «Азова»

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    5 комментариев

    Москва подумает над возможностью обмена близкого к российской власти украинского политика Виктора Медведчука на солдат полка «Азов».

    Вероятность обмена комментировал член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Донецке 21 мая. Вопрос о Медведчуке ему задал корреспондент «Интерфакса».

    «Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — заявил Слукций.

    Накануне в Минобороны РФ заявляли, что «Азовсталь» полностью перешел под контроль российских военных, а солдаты «Азова» и ВСУ сдались в плен. Всего их почти 2,5 тысячи человек.

    Виктор Медведчук, которого в Украине обвиняют в госизмене, сбежал из-под домашнего ареста с началом спецоперации. Через полтора месяца его нашли и задержали при попытке пересечь украинскую границу.

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    Комментарии (5)

    VKuser151346904
    Так вот зачем нужны были азовцы. Чтобы поменять их не на племенных русских солдат, а на коррумпированного чиновника!!!! Нет слов
    Диванный Эксперт
    Лучше бы солдат вытащить.
    Савва Морозов
    на дамочек - из принципа гуманности.
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