Россия рассмотрит возможность обменять Медведчука на пленных из «Азова»

Вероятность обмена комментировал член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Донецке 21 мая. Вопрос о Медведчуке ему задал корреспондент «Интерфакса».

Москва подумает над возможностью обмена близкого к российской власти украинского политика Виктора Медведчука на солдат полка «Азов».

«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — заявил Слукций.

Накануне в Минобороны РФ заявляли, что «Азовсталь» полностью перешел под контроль российских военных, а солдаты «Азова» и ВСУ сдались в плен. Всего их почти 2,5 тысячи человек.

Виктор Медведчук, которого в Украине обвиняют в госизмене, сбежал из-под домашнего ареста с началом спецоперации. Через полтора месяца его нашли и задержали при попытке пересечь украинскую границу.