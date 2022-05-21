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    Россия закрыла въезд Джо Байдену, Моргану Фриману, Марку Цукербергу и еще 960 гражданам США

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    26 комментариев

    МИД России 21 мая вывесил список из 963 фамилий американских граждан — в их отношении были введены персональные санкции, включая запрет на въезд в Россию «на постоянной основе».

    Большую часть списка составляют политики — бывшие и действующие. В нём есть президент страны Джозеф Байден и его сын Хантер, госсекретарь Энтони Блинкен, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и даже скончавшийся в 2018 году сенатор Джон Маккейн (к слову, в списке пять покойников).

    Также в списке из всемирно известных личностей присутствуют глава корпорации Meta* (признана в России экстремистской организацией) Марк Цукерберг, основатель института «Открытое общество» Джордж Сорос и Морган Фриман, который охарактеризован как «известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».

    Запрет на въезд получили ряд журналистов крупных изданий — «Нью-Йоркера», «Нью Йорк Таймс» и CNN. А также юристы, работавшие по резонансным делам, — Джим Уолден, адвокат бывшего директора «Антидопингового центра» Григория Родченкова (давшего показания о существовании в России государственной программы поддержки допинга, проживающего в США и участвующего в программе по защите свидетелей) и прокурор по делу Марии Бутиной Эрик Кенерсон.

    «Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор, — говорится в комментарии МИДа, опубликованном в телеграм-канале ведомства. — Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».

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    Комментарии (26)

    Дядя Бо
    И виллы их, в Пупышево национализировать!
    Alex000
    И куда они теперь за пальмовым резиновым сыром и кислой безвкусной колбасой ездить будут?
    Диванный Эксперт
    Смех и радость мы приносим людям!!!
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