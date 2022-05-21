Россия закрыла въезд Джо Байдену, Моргану Фриману, Марку Цукербергу и еще 960 гражданам США

МИД России 21 мая вывесил список из 963 фамилий американских граждан — в их отношении были введены персональные санкции, включая запрет на въезд в Россию «на постоянной основе».

Большую часть списка составляют политики — бывшие и действующие. В нём есть президент страны Джозеф Байден и его сын Хантер, госсекретарь Энтони Блинкен, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и даже скончавшийся в 2018 году сенатор Джон Маккейн (к слову, в списке пять покойников).