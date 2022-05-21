Захарова: Российские дипломаты живут на передовой и терпят психологическое насилие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как чувствуют себя российские дипломаты после начала спецоперации на Украине. Им поступают «все виды угроз» и предложения сотрудничать с западными спецслужбами.

Представитель МИД выступала на «Битве ораторов» в Екатеринбурге 21 мая, цитирует ее ТАСС. К элементам демонстрации негативного отношения Захарова отнесла психологическое насилие и «творчество» в отношении посольств. Рассуждая о нападении на машины, она резюмировала, что дипломаты «по-настоящему живут на передовой».