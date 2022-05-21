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    Захарова: Российские дипломаты живут на передовой и терпят психологическое насилие

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    9 комментариев

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как чувствуют себя российские дипломаты после начала спецоперации на Украине. Им поступают «все виды угроз» и предложения сотрудничать с западными спецслужбами.

    Представитель МИД выступала на «Битве ораторов» в Екатеринбурге 21 мая, цитирует ее ТАСС. К элементам демонстрации негативного отношения Захарова отнесла психологическое насилие и «творчество» в отношении посольств. Рассуждая о нападении на машины, она резюмировала, что дипломаты «по-настоящему живут на передовой».

    Целью таких действий Захарова назвала «отчуждение из международного сообщества российской дипломатической службы».

    Захарова также отметила, что некоторым представителям дипмиссий поступали письма и сообщения с предложениями работать на западные спецслужбы.

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    Комментарии (9)

    Sonata
    Ложь, угрозы, хамство и оголтелая пропаганда. Вот и вся "дипломатия", как это можно видеть на протяжении последних лет.
    266253348
    бедные, бедные дипломаты! может их на зп в 17000 посадить и отправить в пятерочку за продуктами?
    AndrewBarsik
    Пора поменять дипломатов на парней из танков. А дипломатов - в танки. Пусть отдохнут от насилия.
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