Эвакуированы посетители Русского музея. Виновато письмо

В Государственном Русском музее днем 21 мая сообщили о временном закрытии «по техническим причинам» с 15:00 Михайловского дворца и корпуса Бенуа.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе учреждения, культурно просвещаться горожанам и гостям Петербурга помешало письмо о «заминировании», направленное по электронной почте.
«На данный момент всех посетителей эвакуировали, проходит проверка, — пояснили в музее. — По открытию пока информации нет, но мы сегодня до шести, поэтому по ходу будем сообщать, если скажут, что откроют».
В администрации музея извинились за неудобства и пообещали, что купленные билеты будут действительны в другое время.