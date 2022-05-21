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    Эвакуированы посетители Русского музея. Виновато письмо

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    В Государственном Русском музее днем 21 мая сообщили о временном закрытии «по техническим причинам» с 15:00 Михайловского дворца и корпуса Бенуа.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе учреждения, культурно просвещаться горожанам и гостям Петербурга помешало письмо о «заминировании», направленное по электронной почте.

    «На данный момент всех посетителей эвакуировали, проходит проверка, — пояснили в музее. — По открытию пока информации нет, но мы сегодня до шести, поэтому по ходу будем сообщать, если скажут, что откроют».

    В администрации музея извинились за неудобства и пообещали, что купленные билеты будут действительны в другое время.

    © Фонтанка.Ру

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