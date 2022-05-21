Пользователи удивились взрослой жизни Гаечки из нового фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Картина стала доступна для зрителей 20 мая на стриминговом сервисе Disney+.
«Чип и Дейл спешат на помощь» рассказывает о бурундуках, которые снимались в одноимённом мультсериале, но проект закрыли и дуэт распался. Чип стал страховым агентом, а Дейл сделал себе «3D-операцию» (в отличие от мультяшного напарника, он отрисован в 3D) и пытается заработать на былой славе.
Судя по опубликованным в Сети фрагментам фильма, сильнее всех изменилась жизнь одного из секс-символов поколения, взрослевшего в 90-х - Гаечки. Она вышла замуж за Вжика. У четы родились 42 мухомыши.
Героям предстоит объединиться, чтобы найти пропавшего друга.