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    Гаечка замужем и 42 мухомыши. Что нынешним взрослым не хотелось бы узнать о героях мультика про Чипа и Дейла

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»/Walt Disney Studios/2022
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    Пользователи удивились взрослой жизни Гаечки из нового фильма «Чип и Дейл спешат на помощь». Картина стала доступна для зрителей 20 мая на стриминговом сервисе Disney+.

    «Чип и Дейл спешат на помощь» рассказывает о бурундуках, которые снимались в одноимённом мультсериале, но проект закрыли и дуэт распался. Чип стал страховым агентом, а Дейл сделал себе «3D-операцию» (в отличие от мультяшного напарника, он отрисован в 3D) и пытается заработать на былой славе.

    Судя по опубликованным в Сети фрагментам фильма, сильнее всех изменилась жизнь одного из секс-символов поколения, взрослевшего в 90-х - Гаечки. Она вышла замуж за Вжика. У четы родились 42 мухомыши.

    Героям предстоит объединиться, чтобы найти пропавшего друга.

    Фото: кадр из фильма «Чип и Дейл спешат на помощь»/Walt Disney Studios/2022

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    Комментарии (1)

    фру
    Хватаю дочь и мчу в кинотеатр. А то скоро тока ёжика в тумане и ну, погоди гонять начнут.
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