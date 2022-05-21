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    Во дворах у «Технологического института» пробился тёплый фонтан

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    Дырявая труба устроила автомойку в Адмиралтейском районе Петербурга. Коммуникации не выдержали подготовки к новому отопительному сезону.

    Видео с фонтаном, пробившем плитку у 16 дома на Подольской улице, опубликовали очевидцы в социальных сетях 21 мая. На кадрах струя воды омывает двор и припаркованные автомобили.

    В компании «Теплосеть Петербурга» уточнили, что специалисты выехали на место и локализовали вытекание. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено.

    «В зоне разлива оказались несколько припаркованных автомобилей без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен», — добавили на предприятии.

    © Фонтанка.Ру

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