Космический корабль от Boeing впервые пристыковался к МКС, но с приключениями

Космический корабль Starliner компании Boeing совершил второй тестовый полет к МКС, в ночь на 21 мая пристыковавшись к станции. Сам момент стыковки пришлось на несколько часов отложить из-за проблем в соответствующем узле корабля, всего за 10 метров до станции, — сообщил «Интерфакс».

Полет был беспилотным, однако на борту находился манекен Роузи, уже летавший к МКС в прошлый раз. Кроме того, на станцию был доставлен полезный груз — свыше 360 килограммов снабжения.