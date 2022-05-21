Космический корабль от Boeing впервые пристыковался к МКС, но с приключениями

Космический корабль Starliner компании Boeing совершил второй тестовый полет к МКС, в ночь на 21 мая пристыковавшись к станции. Сам момент стыковки пришлось на несколько часов отложить из-за проблем в соответствующем узле корабля, всего за 10 метров до станции, — сообщил «Интерфакс».
Полет был беспилотным, однако на борту находился манекен Роузи, уже летавший к МКС в прошлый раз. Кроме того, на станцию был доставлен полезный груз — свыше 360 килограммов снабжения.
Космический корабль, пристыкованный к американскому отсеку станции, отправится в обратный путь на Землю через 5 дней.
В прошлый полет Starliner в 2019 году не смог пристыковаться к МКС. С тех пор специалисты Boeing и NASA внесли более сотни изменений в системы корабля. Успешные испытания нового корабля будут означать возможность для NASA перевозить астронавтов на станцию без использования российских «Союзов». Первый полет с астронавтами запланирован на конец 2022 года.
Starliner — корабль частично многоразового использования: капсулу можно использовать заново, а служебный модуль — лишь один раз.