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    Космический корабль от Boeing впервые пристыковался к МКС, но с приключениями

    2107
    14 комментариев

    Космический корабль Starliner компании Boeing совершил второй тестовый полет к МКС, в ночь на 21 мая пристыковавшись к станции. Сам момент стыковки пришлось на несколько часов отложить из-за проблем в соответствующем узле корабля, всего за 10 метров до станции, — сообщил «Интерфакс».

    Полет был беспилотным, однако на борту находился манекен Роузи, уже летавший к МКС в прошлый раз. Кроме того, на станцию был доставлен полезный груз — свыше 360 килограммов снабжения.

    Космический корабль, пристыкованный к американскому отсеку станции, отправится в обратный путь на Землю через 5 дней.

    В прошлый полет Starliner в 2019 году не смог пристыковаться к МКС. С тех пор специалисты Boeing и NASA внесли более сотни изменений в системы корабля. Успешные испытания нового корабля будут означать возможность для NASA перевозить астронавтов на станцию без использования российских «Союзов». Первый полет с астронавтами запланирован на конец 2022 года.

    Starliner — корабль частично многоразового использования: капсулу можно использовать заново, а служебный модуль — лишь один раз.

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    Комментарии (14)

    AlBerkut
    А что на это заявил рогозин? Или спел? 🤔
    Pilat
    21 век..США наконец освоили полёты к МКС.
    Достижение однако :-)
    07A
    Боинг и здесь обделался.
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