Семиклассник на мини-мотоцикле под Петербургом отправил пожилого самокатчика в реанимацию и уехал

Пенсионер попал в реанимацию после поездки на самокате в Ленобласти. Его сбил школьник на мини-мотоцикле.
Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая. Накануне днём в Лодейном Поле на улице Железнодорожной семиклассник на питбайке сбил пенсионера, передвигавшегося на электросамокате.
По данным «Фонтанки», 75-летнего мужчину увезли в реанимацию с переломом левой височной кости и ушибом головного мозга.
«Школьник скрылся с места аварии, но был задержан полицейскими. По данному происшествию проводится проверка», — уточнили в полиции.