Семиклассник на мини-мотоцикле под Петербургом отправил пожилого самокатчика в реанимацию и уехал

Пенсионер попал в реанимацию после поездки на самокате в Ленобласти. Его сбил школьник на мини-мотоцикле.



Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая. Накануне днём в Лодейном Поле на улице Железнодорожной семиклассник на питбайке сбил пенсионера, передвигавшегося на электросамокате.