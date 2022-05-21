    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    6 м/с, вос

    761мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Семиклассник на мини-мотоцикле под Петербургом отправил пожилого самокатчика в реанимацию и уехал

    282
    1 комментарий

    Пенсионер попал в реанимацию после поездки на самокате в Ленобласти. Его сбил школьник на мини-мотоцикле.

    Об аварии сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 мая. Накануне днём в Лодейном Поле на улице Железнодорожной семиклассник на питбайке сбил пенсионера, передвигавшегося на электросамокате.

    По данным «Фонтанки», 75-летнего мужчину увезли в реанимацию с переломом левой височной кости и ушибом головного мозга.

    «Школьник скрылся с места аварии, но был задержан полицейскими. По данному происшествию проводится проверка», — уточнили в полиции.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Леонтий
    Встретились два крокодила ,молодой и старый.Деду выздоровления и в 75 лет, ума бы добавить,чтобы пешочком ходить начал.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close