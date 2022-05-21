Минобороны РФ: В Житомирской области уничтожена партия американской военной техники

«Калибры» ВС РФ уничтожили партию вооружения, которую на территорию Украины поставили США и страны Европы. Техника стояла у станции Малин Житомирской области.
Об уничтожении техники 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, крупная партия оружия и техники должна была быть передана для группировки украинских войск на Донбассе.
Также, следует из сводки Минобороны, ракеты уничтожили топливохранилище на Одесском припортовом заводе.
Стреляли высокоточными ракетами в Донецкой, Луганской, Николаевской областях. Минобороны утверждает, что уничтожены три пункта управления, в том числе территориальной обороны.