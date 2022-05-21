    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    6 м/с, вос

    761мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: В Житомирской области уничтожена партия американской военной техники

    659
    обсудить

    «Калибры» ВС РФ уничтожили партию вооружения, которую на территорию Украины поставили США и страны Европы. Техника стояла у станции Малин Житомирской области.

    Об уничтожении техники 21 мая сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, крупная партия оружия и техники должна была быть передана для группировки украинских войск на Донбассе.

    Также, следует из сводки Минобороны, ракеты уничтожили топливохранилище на Одесском припортовом заводе.

    Стреляли высокоточными ракетами в Донецкой, Луганской, Николаевской областях. Минобороны утверждает, что уничтожены три пункта управления, в том числе территориальной обороны.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close