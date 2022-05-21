    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    6 м/с, вос

    761мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Ребёнок оказался в больнице с проломленным черепом после столкновения на юге Петербурга с электросамокатом

    2634
    15 комментариев

    С серьезными травмами головы в больницу попал девятилетний мальчик. В парке Интернационалистов он столкнулся с мужчиной на электросамокате.

    Ребенок и мужчина столкнулись на территории парка около семи часов вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 21 мая. Мальчика увезли в больницу, где диагностировали ушиб мозга, перелом и ушиб лба. Девятилетний житель Купчино в тяжелом состоянии.

    Второго участника аварии опросили. В материалах полиции сейчас сказано, что 31-летний петербуржец ехал на электросамокате по велосипедной дорожке, когда навстречу ему выехал ребенок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (15)

    Migrant
    Завести дело на родителей ребёнка за то что он не знает что такое велосипедная дорожка и выскакивает туда. Пусть за руку с ним ходят. Все дворы полны этими беспризорниками которые ломают детские площадки и разбрасывают упаковки от чипсов, а также матерятся кто громче.
    Жаль конечно пацана, но он бы ещё на дорогу выскочил а потом думали кто же виноват. Если ребёнок еще без мозгов за всё должны отвечать его родители. Электросамокатчик ничего не нарушал.
    274431348
    а то и матом
    Danik
    Зачем в парке на велодорожке электросамокат? В парке пешком гуляют, и детки на велосипедах катаются.
    До появления электросамокатов в парке от детей на велосипедах никто не пострадал, вроде!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close