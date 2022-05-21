Ребёнок оказался в больнице с проломленным черепом после столкновения на юге Петербурга с электросамокатом

С серьезными травмами головы в больницу попал девятилетний мальчик. В парке Интернационалистов он столкнулся с мужчиной на электросамокате.

Ребенок и мужчина столкнулись на территории парка около семи часов вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 21 мая. Мальчика увезли в больницу, где диагностировали ушиб мозга, перелом и ушиб лба. Девятилетний житель Купчино в тяжелом состоянии.



Второго участника аварии опросили. В материалах полиции сейчас сказано, что 31-летний петербуржец ехал на электросамокате по велосипедной дорожке, когда навстречу ему выехал ребенок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.