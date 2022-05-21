CNN: Власти США намерены оставить в Европе до 100 тысяч военнослужащих

Все военнослужащие США, которые оказались в Европе после эскалации конфликта России и Украины, останутся в Евросоюзе. Увеличивать группировку Вашингтон и НАТО, при сохранении действующего порядка, не планируют.

На данный момент в Европе находятся около 100 тысяч военнослужащих из США, пишет 21 мая CNN. Их стало больше примерно на 40 тысяч человек с началом российской спецоперации на Украине.