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    Боевые действия на Украине

    CNN: Власти США намерены оставить в Европе до 100 тысяч военнослужащих

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    Все военнослужащие США, которые оказались в Европе после эскалации конфликта России и Украины, останутся в Евросоюзе. Увеличивать группировку Вашингтон и НАТО, при сохранении действующего порядка, не планируют.

    На данный момент в Европе находятся около 100 тысяч военнослужащих из США, пишет 21 мая CNN. Их стало больше примерно на 40 тысяч человек с началом российской спецоперации на Украине.

    Увеличивать группировку в планы НАТО и Белого дома не входит, однако условие действует, если в ближайшее время ничего существенно не изменится. Дополнительные базы могут появиться в случае, если Россия «пойдет на эскалацию и будет угрожать безопасности Швеции, Финляндии или членам НАТО».

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