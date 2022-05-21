США отозвали транспортные привилегии у авиакомпании «Россия»

Министерство торговли США 20 мая отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия» в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против РФ. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.



«Данное решение будет оставаться в силе 180 дней и может быть продлено», — отметили в ведомстве.