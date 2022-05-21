    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, с-в

    763мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    США отозвали транспортные привилегии у авиакомпании «Россия»

    162
    обсудить

    Министерство торговли США 20 мая отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия» в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против РФ. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

    «Данное решение будет оставаться в силе 180 дней и может быть продлено», — отметили в ведомстве.

    «Сегодняшнее решение в отношении компании "Россия" является еще одним убедительным сигналом правительству (президента Владимира) Путина о том, что США сохраняют бдительность и без колебаний применят свои правоохранительные инструменты против российских юридических и физических лиц, которые нарушают закон», — следует из документа.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close