США отозвали транспортные привилегии у авиакомпании «Россия»

Министерство торговли США 20 мая отозвало экспортные привилегии у авиакомпании «Россия» в связи с приписываемыми ей нарушениями экспортных ограничений, введенных против РФ. Об этом 21 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«Данное решение будет оставаться в силе 180 дней и может быть продлено», — отметили в ведомстве.
«Сегодняшнее решение в отношении компании "Россия" является еще одним убедительным сигналом правительству (президента Владимира) Путина о том, что США сохраняют бдительность и без колебаний применят свои правоохранительные инструменты против российских юридических и физических лиц, которые нарушают закон», — следует из документа.