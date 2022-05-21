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    Горевший строящийся центр для беженцев застопорил работу аэропорта Женевы

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    Инцидент произошел на строительной площадке центра для беженцев близ аэропорта Женевы.

    Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, когда строители вели изоляционные работы на крыше, загорелся верхний этаж. Из-за стройматериалов повалил густой черный дым.

    Пожар удалось локализовать достаточно быстро. Отмечается, что в результате возгорания пострадал один человек.

    Из-за сильного задымления около 2 часов аэропорт Женевы не принимал и не выпускал самолеты. В результате 11 регулярных рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, еще 11 пришлось отменить.

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