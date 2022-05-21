Горевший строящийся центр для беженцев застопорил работу аэропорта Женевы

Инцидент произошел на строительной площадке центра для беженцев близ аэропорта Женевы.
Как сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ, когда строители вели изоляционные работы на крыше, загорелся верхний этаж. Из-за стройматериалов повалил густой черный дым.
Пожар удалось локализовать достаточно быстро. Отмечается, что в результате возгорания пострадал один человек.
Из-за сильного задымления около 2 часов аэропорт Женевы не принимал и не выпускал самолеты. В результате 11 регулярных рейсов были перенаправлены в другие аэропорты, еще 11 пришлось отменить.