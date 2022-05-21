Стало известно, кто из деятелей культуры заработал больше всех в 2021 году

Депкульт Москвы обнародовал данные о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год. Самым богатым деятелем культуры стал президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков. Он заработал 158,3 млн рублей. При этом за 2020 год он выручил 61,6 млн рублей.
Следом идет Игорь Бутман, худрук «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» с 96 млн руб.) Замыкает тройку Надежда Бабкина — художественный руководитель театра «Русская песня». Бабкина заработала 71,49 млн руб.
В десятку самых богатых по итогам 2021 года также вошли директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели, худрук Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков, Василий Нестеренко — худрук названной в честь него картинной галереи, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, гендиректор Мосоперетты Владимир Тартаковский, худрук «Хора солистов» Михаил Турецкий и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.