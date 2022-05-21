    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 1

    4 м/с, с-в

    763мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Стало известно, кто из деятелей культуры заработал больше всех в 2021 году

    835
    3 комментария

    Депкульт Москвы обнародовал данные о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений за 2021 год. Самым богатым деятелем культуры стал президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков. Он заработал 158,3 млн рублей. При этом за 2020 год он выручил 61,6 млн рублей.

    Следом идет Игорь Бутман, худрук «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» с 96 млн руб.) Замыкает тройку Надежда Бабкина — художественный руководитель театра «Русская песня». Бабкина заработала 71,49 млн руб.

    В десятку самых богатых по итогам 2021 года также вошли директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели, худрук Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков, Василий Нестеренко — худрук названной в честь него картинной галереи, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, гендиректор Мосоперетты Владимир Тартаковский, худрук «Хора солистов» Михаил Турецкий и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    166333322
    Это только задекларированные доходы? Наша страна все дальше и дальше уходит в серую систему. Скоро вообще одни безработные будут, как в 90-е. Будут на словах договариваться о зарплате и платить раз в неделю. Красота!
    Свободу Лёхе!
    Попробуйте меня убедить, что хотя бы один из них сегодня - За Мир! ;
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close