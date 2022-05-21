Россиянам два месяца назад пообещали повысить МРОТ и прожиточный минимум. Почему это до сих пор не сделали?

Предыдущая индексация выплат была в начале 2022 года Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться





Еще в марте Владимир Путин заявил, что прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в ближайшее время повысят. 27 апреля президент вновь поднял этот вопрос. Во время выступления перед Советом законодателей при Федеральном Собрании он отметил, что скоро будут приняты конкретные решения. Однако тех самых решений так и не последовало, хотя прошло уже два месяца, а по опыту пандемийных выплат мы знаем, что правительство умеет быстро реагировать на поручения президента. Что же в этот раз пошло не так?



Нужно сказать, что весенняя индексация пенсий, прожиточного минимума, МРОТ и зарплат бюджетников — практика не совсем обычная. Как правило, основные выплаты индексируют в январе-феврале. 2022 год не стал исключением: минимальный размер оплаты труда проиндексировали на 8,6%, аналогично подняли прожиточные минимумы. Благодаря этому выросли пособия и пенсии — большинство из них завязано на прожиточном минимуме. 8,6% — это довольно высокий уровень индексации, таким он стал из-за высокой инфляции — в 2021 году она существенно превысила ожидаемую. По самым пессимистичным прикидкам Центробанка, инфляция должна была остаться на уровне 6%, а выросла до 8,4%. Но даже эта цифра кажется мелкой на фоне начала военной операции на территории Украины — сразу после 24 февраля инфляция в России резко пошла вверх.

Еще в начале года недельная инфляция колебалась на уровне 0,13 — 0,56%, а в первые дни марта перепрыгнула за 2-процентные значения Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Мировое сообщество отреагировало на начало спецоперации санкциями, выросли курсы валют и цены. Российским властям пришлось придумывать экстренные решения по спасению экономики и социальной стабильности. Среди них не только рост так называемых кризисных выплат, но и адресная поддержка, мониторинг наличия товаров первой необходимости и устранение повышенного спроса, оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Тогда же было объявлено о повышении прожиточного минимума, МРОТ и индексации завязанных на них выплат. Точных сумм никто не назвал — их должен был определить кабмин.



В конце апреля «Известия», ссылаясь на собственные источники, сообщили, что индексация составит 9%. Хотя инфляция в годовом выражении по итогам апреля составила уже 17,83%.



Цель по инфляции Центробанка составляет 4% — в несколько раз меньше реальной инфляции Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





— Повышение МРОТ и прожиточного минимума — мера необходимая. Вопрос стоит не в девяти, не в двадцати процентах. Любое повышение выплат для низкодоходного населения — МРОТ, прожиточного минимума, пенсий — это позитивный маневр, — рассуждает экономист Георгий Остапкович.

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.



Население позитивный маневр оценило — судя по опросам ВЦИОМ, индекс доверия президенту немного подрос после этого заявления. Правда, по данным всё того же ВЦИОМ, после начала спецоперации этот индекс рос гораздо активней.



Индекс доверия политикам ВЦИОМ рассчитывает каждую неделю Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





После достаточно длительного перерыва, в начале мая, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что предложение министерства об индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий наконец готово — его направили правительству, а правительство должно представить президенту. Министр уточнил, что правительство разработало несколько вариантов параметров индексаций.



— Есть несколько сценарных условий, они у нас в принципе обсуждаются, также есть экспертные мнения. Есть экспертные мнения, которые не всегда адекватно оценивают положение вещей, поэтому я не стал бы забегать вперед. На сегодняшний день ситуация находится под контролем, — говорил Котяков в беседе с ТАСС. — Почему так долго принимается решение, сложно сказать. Значит, идут сложные расчеты. Потому что нужно же не только этим заниматься, но и развивать экономику, есть масса других проблем, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Какие-то непонятки сейчас со спецоперацией, что там, как финансировать. Может быть, уже один–два–три раза направляли предложения в администрацию президента, может быть, он не соглашается. То, что это состоится — это очевидно, но, видимо, это непростая задача. То есть, с одной стороны, хотят охватить всех — низкодоходное население, семьи с детьми, других людей в критических ситуациях. Но бюджет же не резиновый. И резервы заморозили на 300 миллиардов долларов, оттуда взять тоже нельзя. То есть проблема есть, но она чисто техническая — просчитывают, согласовывают, визируют. Этот процесс у нас достаточно длинный.

На сегодняшний день окончательное решение всё еще неизвестно, но уже стало ясно, в какие сроки этот процесс завершится. 19 мая помощник президента Максим Орешкин сообщил, что Владимир Путин на будущей неделе планирует провести заседание Госсовета, на нем как раз и ожидается принятие этого решения. Ни один из возможных вариантов официально пока не озвучивали. Если повышение будет действительно таким, как сообщали источники, то оно будет существенно меньше инфляции.

— Конечно, всю инфляцию это не покроет, но определенный инфляционный фон это снимет. Чтобы они закрыли всю инфляцию — это, честно говоря, маловероятно, так никто и не делает никогда в других странах, — говорит Остапкович. — Может быть, даже это будет не один транш, может они повысят сейчас, потом где-нибудь еще в августе-сентябре. Я уверен, что в ближайшее время они этот первый транш по МРОТу, прожиточному минимуму, зарплат бюджетников, пенсий, они объявят. И уверен, что это не последнее повышение, где-нибудь ближе к осени — второй заход. Может быть, сегодня это 9%, осенью — еще 4–5%.

