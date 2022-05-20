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    Правительство предписало Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

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    3 комментария

    Правительство дало распоряжение Минфину не предусматривать выплату дивидендов по итогам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Документ 20 мая опубликован на официальном портале правовой информации.

    Цель распоряжения — обеспечение устойчивого кредитования клиентов и финансовых организаций. Сбербанк, как отмечает РБК, комментариев по этому поводу не дает.

    Дивидендная политика Сбербанка до 2023 года предусматривает, что банк планировал направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль по итогам 2021 года составила 1,246 трлн руб. С весны контролирующим акционером банка является правительство. По итогам 2020 года акционерам Сбера выплачено 422,4 млрд руб. (18,7 руб. на акцию).

    В связи со спецоперацией на Украине Сбербанк попал под американские и британские санкции. ЕС пока не вводил санкций против банка, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключала, что они могут быть приняты в рамках шестого пакета мер.

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    Комментарии (3)

    Свободу Лёхе!
    На что же акционеры тогда будут жить?! ) Правительство ещё не предписало Предприятиям не.. выплачивать зарплат? )
    Диванный Эксперт
    Дело Мавроди живет и побеждает?
    altnec
    .........................когда все дивиденды уже подлежат выплате, когда очередные уже на счетах, к выплатам, вот прям так и поверили.
    Аллеё, гараж, когда инвестировать станем?
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