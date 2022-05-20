Правительство предписало Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Правительство дало распоряжение Минфину не предусматривать выплату дивидендов по итогам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Документ 20 мая опубликован на официальном портале правовой информации.



Цель распоряжения — обеспечение устойчивого кредитования клиентов и финансовых организаций. Сбербанк, как отмечает РБК, комментариев по этому поводу не дает.