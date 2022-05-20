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    Минобороны РФ показало видео выхода последних пленных украинских военных с «Азовстали»

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    Минобороны РФ

    Минобороны России сообщило о том, что последняя группа, находившихся на территории комбината «Азовсталь» военнослужащих Украины, сложила оружие и сдалась в плен вечером 20 мая. Президенту России Владимиру Путину доложено о полном освобождении Мариуполя.

    За последние 4 дня территорию заблокированного завода покинули 2 439 человек. В последней группе, по данным Минобороны России, находился 531 человек.

    О том, как «Азовсталь» фактически превратилась в «город-крепость», смотрите на «Фонтанке».

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