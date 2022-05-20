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    «Держи лапу!». «Севкабель Порт» в выходные поможет найти четвероногого друга

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    100 собак и кошек из приютов Петербурга и Ленинградской области примет в выходные «Севкабель Порт». Как сообщает 47news, некоторые участники начали готовиться к поиску своего человека уже 20 мая.

    Фестиваль животных из приютов откроется 21 мая и будет проходить два дня с 12:00 до 19:00. На площадке «Севкабель Порт» организаторы соберут 40 кошек и 60 собак. Все из приютов города и Ленобласти. В надежные руки готовы отдать больших и маленьких, пушистых и гладкошерстных, лающих и мяукающих.

    предоставлено организаторами фестиваля

    На фестивале «Держи лапу!» можно будет не только найти друга, но и послушать советы профессиональных кинологов. В том числе о том, как приучить домашнее животное к неприятным процедурам.

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    Для детей предусмотрены отдельные развлечения.

    Площадки фестиваля «Держи лапу!» в «Севкабель Порту» по адресу: Кожевенная линия, 40Д будут открыты 21 и 22 мая. Вход свободный.

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