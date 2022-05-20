«Держи лапу!». «Севкабель Порт» в выходные поможет найти четвероногого друга

100 собак и кошек из приютов Петербурга и Ленинградской области примет в выходные «Севкабель Порт». Как сообщает 47news, некоторые участники начали готовиться к поиску своего человека уже 20 мая.



Фестиваль животных из приютов откроется 21 мая и будет проходить два дня с 12:00 до 19:00. На площадке «Севкабель Порт» организаторы соберут 40 кошек и 60 собак. Все из приютов города и Ленобласти. В надежные руки готовы отдать больших и маленьких, пушистых и гладкошерстных, лающих и мяукающих.