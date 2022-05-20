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    Россиянам разрешили въезжать в 9 стран, сняв коронавирусные ограничения

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    3 комментария

    Российское правительство утвердило список иностранных государств, в отношении которых сняты коронавирусные ограничения на транспортное сообщение. Документ 20 мая появился на официальном портале правовой информации.

    В перечне 9 стран: Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.

    Документ утвержден в соответствии с указом президента РФ от 15 июня 2021 года о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в России. Тем указом, в частности, было приостановлено течение сроков действия разрешений на временное проживание и вида на жительство в РФ для иностранцев. Приостанавливалось оно «до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение» с иностранными государствами. Перечень стран утвержден правительством, а значит, в отношении их граждан через 90 суток возобновится течение сроков пребывания в России.

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    Комментарии (3)

    07A
    Блин, на Украину мы без разрешения въехали?
    VKuser279092
    "Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия". Из всего списка государствами являются только Украина, Китай, Казахстан, Монголия и Беларусь. В Китае сейчас жесточайший локдаун. Как пытаются въезжать в Украину, и как оттуда получается выехать - см. мировые СМИ (не до коронавируса там, уж поверьте). Беларусь на коротком поводке, по умолчанию, и всегда, не было смысла упоминать. Остались Казахстан и Монголия. Езжай - не хочу.
    Ганс-Дитрих Геншер
    Надо подумать куда сгонять...на Украину или какую-нибудь из "народных республик". Даже не знаю. Кто что посоветует?
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