Россиянам разрешили въезжать в 9 стран, сняв коронавирусные ограничения

Российское правительство утвердило список иностранных государств, в отношении которых сняты коронавирусные ограничения на транспортное сообщение. Документ 20 мая появился на официальном портале правовой информации.
В перечне 9 стран: Абхазия, Белоруссия, Донецкая и Луганская народные республики, Казахстан, Китай, Монголия, Украина и Южная Осетия.
Документ утвержден в соответствии с указом президента РФ от 15 июня 2021 года о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в России. Тем указом, в частности, было приостановлено течение сроков действия разрешений на временное проживание и вида на жительство в РФ для иностранцев. Приостанавливалось оно «до истечения 90 суток с даты снятия введенных РФ временных ограничений на транспортное сообщение» с иностранными государствами. Перечень стран утвержден правительством, а значит, в отношении их граждан через 90 суток возобновится течение сроков пребывания в России.