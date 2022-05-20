Суд в Удмуртии отказал местной жительнице в иске против Apple из-за блокировки бесконтактных платежей

В Ижевске Октябрьский районный суд отказал местной жительнице по иску к ООО «ЭППЛ Рус» (официальное представительство Apple в России) о защите прав потребителей. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба суда . В иске женщина заявила, что владеет смартфоном iPhone 8, который обладает возможностью совершать бесконтактные платежи сервисом Apple Pay. Однако после введения санкций со стороны США из-за спецоперации на Украине корпорация Apple заблокировала бесконтактную оплату в России. Жительница Удмуртии потребовала восстановить эту функцию и выплатить ей 1 млн рублей за моральный ущерб.

В ходе судебного разбирательства представитель ответчика не признал исковые требования, но и не оспаривал недоступность Apple Pay в России. Представитель «ЭППЛ Рус» заявил, что недоступность услуги нельзя оценивать как недостаток программного обеспечения, а пользоваться смартфоном можно и без этой функции.

«[Истец] приняла условия всех пользовательских соглашений, поэтому знала и должна была знать о том, что любые услуги могут стать недоступными. Кроме того, истец не представила доказательства того, что выбор смартфона был обусловлен исключительно наличием услуги Apple Рау», — говорится в сообщении пресс-службы.