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    Суд в Удмуртии отказал местной жительнице в иске против Apple из-за блокировки бесконтактных платежей

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    3 комментария

    В Ижевске Октябрьский районный суд отказал местной жительнице по иску к ООО «ЭППЛ Рус» (официальное представительство Apple в России) о защите прав потребителей. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба суда.

    В иске женщина заявила, что владеет смартфоном iPhone 8, который обладает возможностью совершать бесконтактные платежи сервисом Apple Pay. Однако после введения санкций со стороны США из-за спецоперации на Украине корпорация Apple заблокировала бесконтактную оплату в России. Жительница Удмуртии потребовала восстановить эту функцию и выплатить ей 1 млн рублей за моральный ущерб.

    В ходе судебного разбирательства представитель ответчика не признал исковые требования, но и не оспаривал недоступность Apple Pay в России. Представитель «ЭППЛ Рус» заявил, что недоступность услуги нельзя оценивать как недостаток программного обеспечения, а пользоваться смартфоном можно и без этой функции.

    «[Истец] приняла условия всех пользовательских соглашений, поэтому знала и должна была знать о том, что любые услуги могут стать недоступными. Кроме того, истец не представила доказательства того, что выбор смартфона был обусловлен исключительно наличием услуги Apple Рау», — говорится в сообщении пресс-службы.

    Также в ООО «ЭППЛ Рус» заявили, что юрлицо не может быть надлежащим ответчиком по иску, потому что не поставляет программное обеспечение и доступ к услуге Apple Pay и не является уполномоченной изготовителем организации.

    «Исходя из анализа положений закона, установленных обстоятельств, принимая во внимание объяснения сторон, решением суда в удовлетворении исковых требований истцу отказано», — решил суд.

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    Комментарии (3)

    French
    Ну воттт…, опять прошла куда то взятка •:)..
    Дежурный по объединению
    Это возмутительно! Предлагаю жительнице Удмуртии обратиться в Басманный суд!
    HomerMP
    Не удалось нажиться.
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