Суд в Удмуртии отказал местной жительнице в иске против Apple из-за блокировки бесконтактных платежей

В Ижевске Октябрьский районный суд отказал местной жительнице по иску к ООО «ЭППЛ Рус» (официальное представительство Apple в России) о защите прав потребителей. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба суда.
В иске женщина заявила, что владеет смартфоном iPhone 8, который обладает возможностью совершать бесконтактные платежи сервисом Apple Pay. Однако после введения санкций со стороны США из-за спецоперации на Украине корпорация Apple заблокировала бесконтактную оплату в России. Жительница Удмуртии потребовала восстановить эту функцию и выплатить ей 1 млн рублей за моральный ущерб.
В ходе судебного разбирательства представитель ответчика не признал исковые требования, но и не оспаривал недоступность Apple Pay в России. Представитель «ЭППЛ Рус» заявил, что недоступность услуги нельзя оценивать как недостаток программного обеспечения, а пользоваться смартфоном можно и без этой функции.
«[Истец] приняла условия всех пользовательских соглашений, поэтому знала и должна была знать о том, что любые услуги могут стать недоступными. Кроме того, истец не представила доказательства того, что выбор смартфона был обусловлен исключительно наличием услуги Apple Рау», — говорится в сообщении пресс-службы.
Также в ООО «ЭППЛ Рус» заявили, что юрлицо не может быть надлежащим ответчиком по иску, потому что не поставляет программное обеспечение и доступ к услуге Apple Pay и не является уполномоченной изготовителем организации.
«Исходя из анализа положений закона, установленных обстоятельств, принимая во внимание объяснения сторон, решением суда в удовлетворении исковых требований истцу отказано», — решил суд.