    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, с-в

    764мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге ФСБ и полиция задержали «художника» за надписи о спецоперации на стенах Академии ВМФ

    1095
    2 комментария

    УФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из УФСБ по Балтийскому флоту и полицией задержали мужчину, который разрисовал стену Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова. Надпись была нанесена со стороны улицы Академика Крылова, напротив станции метро «Черная речка».

    «Осуществлено задержание лица, причастного к распространению надписей, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил Российской Федерации на объектах культурного наследия Санкт-Петербурга в Приморском районе. В настоящее время в отношении задержанного лица проводится комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в релизе регионального УФСБ.

    По данным «Фонтанки», задержанному 53 года. Надпись, которую он нанес на здание в ночь с 1 на 2 мая, используют ВС Украины.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    07A
    Террористы сейчас из подвалов "Азовстали" вылезают в соплях.
    Дежурный по объединению
    Ого! ФСБ! Значит дело серьёзное! Не иначе как террориста отловили!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close