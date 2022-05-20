В Петербурге ФСБ и полиция задержали «художника» за надписи о спецоперации на стенах Академии ВМФ

УФСБ России по Петербургу и Ленобласти совместно с коллегами из УФСБ по Балтийскому флоту и полицией задержали мужчину, который разрисовал стену Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова. Надпись была нанесена со стороны улицы Академика Крылова, напротив станции метро «Черная речка».



«Осуществлено задержание лица, причастного к распространению надписей, дискредитирующих деятельность Вооруженных сил Российской Федерации на объектах культурного наследия Санкт-Петербурга в Приморском районе. В настоящее время в отношении задержанного лица проводится комплекс оперативно-следственных действий, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в релизе регионального УФСБ.