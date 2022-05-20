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    В Литве решили отказаться от российской электроэнергии

    1158
    5 комментариев

    Биржевой оператор электричества Nord Pool решил приостановить торги российской электроэнергией от единственного импортера в странах Балтии — ГК «Интер РАО». С воскресенья в стране не будет также импорта нефти и природного газа из РФ. Об этом 20 мая сообщает Минэнерго Литвы.

    Газ Литва получает через Клайпедский СПГ-терминал, куда доставляются грузы из США. Электроэнергию вырабатывают местные предприятия, также существует импорт из стран Евросоюза, добавили в министерстве.Справка

    Nord Pool AS — принадлежит Euronext и операторам систем передачи континентальных северных и балтийских стран. Nord Pool осуществляет торговлю электроэнергией по всей Европе.

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    Комментарии (5)

    274655793
    Ужас ужасный,что олигархи скажут,опять пенсионный возраст поднимут?
    274568952
    а просто взять ли отказаться нельзя? надо обязательно стране-болонке об этом тявкнуть.
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