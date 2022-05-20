В Литве решили отказаться от российской электроэнергии

Биржевой оператор электричества Nord Pool решил приостановить торги российской электроэнергией от единственного импортера в странах Балтии — ГК «Интер РАО». С воскресенья в стране не будет также импорта нефти и природного газа из РФ. Об этом 20 мая сообщает Минэнерго Литвы.

Газ Литва получает через Клайпедский СПГ-терминал, куда доставляются грузы из США. Электроэнергию вырабатывают местные предприятия, также существует импорт из стран Евросоюза, добавили в министерстве.Справка