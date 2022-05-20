«Подарки закончились». Петербурженка пожаловалась, что ее прабабушку-труженицу тыла не поздравили с Днем Победы

Жительница Петербурга Татьяна Тихонова рассказала «Фонтанке», что ее прабабушке-труженику тыла не вручили подарок перед Днем Победы.

По телефону ветерану ситуацию объяснили так: «Подарки закончились». С такой же историей она столкнулась перед днем рождения.



В итоге подарок в честь 9 мая ветерану в МО № 15 все-таки передали, но ровно через неделю — 16-го числа. Перед этим Татьяна пожаловалась на случившееся в соцсетях.