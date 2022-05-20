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    «Подарки закончились». Петербурженка пожаловалась, что ее прабабушку-труженицу тыла не поздравили с Днем Победы

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    4 комментария

    Жительница Петербурга Татьяна Тихонова рассказала «Фонтанке», что ее прабабушке-труженику тыла не вручили подарок перед Днем Победы.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    По телефону ветерану ситуацию объяснили так: «Подарки закончились». С такой же историей она столкнулась перед днем рождения.

    В итоге подарок в честь 9 мая ветерану в МО № 15 все-таки передали, но ровно через неделю — 16-го числа. Перед этим Татьяна пожаловалась на случившееся в соцсетях.

    В администрации Выборгского района «Фонтанке» сказали, что в ситуации виноват поставщик, который прислал чайные наборы позже обещанного срока.

    Фото: Читатель «Фонтанки»

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    Комментарии (4)

    Алекс64
    Думаю, она подарила!
    Но если государство заявило о льготах и подарках, то оно обязано это выполнять!
    И наказывать, и гнать поганой метлой тех, кто обязан на местах это выполнять, но не делает!
    Очень много присосавшихся к казне, но работать не желают!
    266421444
    Уж грех жаловаться родственникам ветеранов и блокадников..всё денег да льгот мало?
    274620054
    сама бы взяла да подарила а не жалобы писала
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