Меладзе заявил, что потерял интерес к шоу бизнесу и занялся глубокой очисткой морской воды

Валерий Меладзе в 56 лет, кажется, решил круто изменить свою жизнь. В своем Telegram-канале 20 мая он заявил, что возвращается к прежней профессии. В 1989 году он окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам».

«Размышления в свободное время» натолкнули певца вернуться к науке в сфере глубокой очистки воды.