Меладзе заявил, что потерял интерес к шоу бизнесу и занялся глубокой очисткой морской воды

Валерий Меладзе в 56 лет, кажется, решил круто изменить свою жизнь. В своем Telegram-канале 20 мая он заявил, что возвращается к прежней профессии. В 1989 году он окончил Николаевский кораблестроительный институт по специальности «инженер-механик по судовым энергетическим установкам».
«Размышления в свободное время» натолкнули певца вернуться к науке в сфере глубокой очистки воды.
«Недавно перелистав свою кандидатскую диссертацию, и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель и вызывает творческий азарт», — отметил Меладзе.
Он добавил, что музыка для него остается любимым делом, хоть интерес к шоу бизнесу потерян.
«Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съёмках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут, и будут ещё долго жить своей жизнью, благодаря моим слушателям», — заявил исполнитель.