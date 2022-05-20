Путин раскритиковал главу Калининградской области, объяснившего спад строительства спецоперацией на Украине

Президент России Владимир Путин 20 мая указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылок на спецоперацию на Украине. Ссылаясь на неё в своем докладе, глава региона попытался объяснить причины спада объема строительства.
Во время общения по видеосвязи глава государства попросил объяснил Алиханова, чем в 2021 году было вызвано сокращение строительного сектора в Калининградской области. В числе причин глава региона назвал то, что после начала СВО на Украине нарушилась логистика поставок продукции, необходимой для строительства.
«На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем… Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — сказал Путин (цитата по РИА «Новости»).