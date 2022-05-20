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    Путин раскритиковал главу Калининградской области, объяснившего спад строительства спецоперацией на Украине

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    3 комментария

    Президент России Владимир Путин 20 мая указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылок на спецоперацию на Украине. Ссылаясь на неё в своем докладе, глава региона попытался объяснить причины спада объема строительства.

    Во время общения по видеосвязи глава государства попросил объяснил Алиханова, чем в 2021 году было вызвано сокращение строительного сектора в Калининградской области. В числе причин глава региона назвал то, что после начала СВО на Украине нарушилась логистика поставок продукции, необходимой для строительства.

    «На нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае. Этого не нужно делать, потому что у вас спад был еще в 2020–2021 году, причем заметный спад был в строительстве. Поэтому специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем… Просто эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной», — сказал Путин (цитата по РИА «Новости»).

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Может он ещё и рехверендум о присоединении к германии замыслил?!! Однозначно - преступник!
    266081025
    Да уж , статью за фейки губер уже получил, а там и взятки скоро найдут, суши сухари Алиханов...скоро упакуют..вот так ляпнешь не подумавши, и вот она тюрьма центральная,казенный дом ...
    Денеб
    Не трожь святое!
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