Путин раскритиковал главу Калининградской области, объяснившего спад строительства спецоперацией на Украине

Президент России Владимир Путин 20 мая указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность ссылок на спецоперацию на Украине. Ссылаясь на неё в своем докладе, глава региона попытался объяснить причины спада объема строительства.

Во время общения по видеосвязи глава государства попросил объяснил Алиханова, чем в 2021 году было вызвано сокращение строительного сектора в Калининградской области. В числе причин глава региона назвал то, что после начала СВО на Украине нарушилась логистика поставок продукции, необходимой для строительства.