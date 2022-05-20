На западе России до конца года будет сформировано 12 дополнительных военных частей. Это ответ на активность НАТО и желание Швеции и Финляндии вступить в альянс.
Надо ли в НАТО. Финляндия и Швеция стоят на пороге альянса
20 мая 2022, 19:09
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На западе России до конца года будет сформировано 12 дополнительных военных частей. Это ответ на активность НАТО и желание Швеции и Финляндии вступить в альянс.
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