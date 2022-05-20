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    Надо ли в НАТО. Финляндия и Швеция стоят на пороге альянса

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    На западе России до конца года будет сформировано 12 дополнительных военных частей. Это ответ на активность НАТО и желание Швеции и Финляндии вступить в альянс.

    © Фонтанка.Ру

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