Хороший мальчик Паша. На КАД водители ловили бегающего павлина

На КАД в Петербурге обнаружили необычную птицу. Павлин одиноко бродил по трассе, пока его не поймали водители.

Очевидец рассказал, что находился на пассажирском сиденье автомобиля, когда понял: происходит что-то необычное.

Как сообщает 47news , животное заметили около двух часов ночи 20 мая. Собеседник издания рассказал, что животное вышагивало по дороге вдоль ограждения.

«Сестра резко затормозила к отбойнику со словами «Там птица!» Я услышал почему-то «цапля». Из другой машины вышел мужчина, сказал, что уже полчаса не даёт павлину выйти на проезжую часть», — поделился очевидец.

Оба спасателя попытались вызвать службы, но никто не отреагировал на их просьбы оперативно. Брат и сестра поймали пернатого, решив предоставить ему временный кров в своей квартире. Нового соседа они решили назвать Пашей.



«Паша (павлин) сейчас у моей сестры. Хороший, спокойный мальчик. В машине вёл себя как паинька. Хозяев вроде нашли», — подытожил спаситель.

