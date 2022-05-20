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    Хороший мальчик Паша. На КАД водители ловили бегающего павлина

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    На КАД в Петербурге обнаружили необычную птицу. Павлин одиноко бродил по трассе, пока его не поймали водители.

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    Как сообщает 47news, животное заметили около двух часов ночи 20 мая. Собеседник издания рассказал, что животное вышагивало по дороге вдоль ограждения.

    Очевидец рассказал, что находился на пассажирском сиденье автомобиля, когда понял: происходит что-то необычное.

    «Сестра резко затормозила к отбойнику со словами «Там птица!» Я услышал почему-то «цапля». Из другой машины вышел мужчина, сказал, что уже полчаса не даёт павлину выйти на проезжую часть», — поделился очевидец.

    Оба спасателя попытались вызвать службы, но никто не отреагировал на их просьбы оперативно. Брат и сестра поймали пернатого, решив предоставить ему временный кров в своей квартире. Нового соседа они решили назвать Пашей.

    «Паша (павлин) сейчас у моей сестры. Хороший, спокойный мальчик. В машине вёл себя как паинька. Хозяев вроде нашли», — подытожил спаситель.

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