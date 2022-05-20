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    В Минпромторге заговорили о новой маркировке. На сей раз — на радиоэлектронику

    1082
    3 комментария

    Ряд товаров радиоэлектроники в России могут подвергнуться обязательной маркировке. Нововведения не стоит ждать раньше сентября 2023 года, сообщает РИА Новости 20 мая со ссылкой на Минпромторг.

    С 1 июля 2022 года в России стартует эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектроники. Предполагается, что именно он поможет выработать стандарты контроля за оборотом различных товаров этого направления. В частности, речь идет о трансформаторах, различных видах ламп и фонарей, пультах.

    Чиновники заявляют, что эксперимент носит добровольный характер, а решение о его начале приняли с участием бизнес-сообщества.

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    "Алишер Усманов и ... покинули топ-10 богатейших людей Великобритании". Бурхановичу необходимо помочь вернуться в топ-10!
    SKP(тм)
    Какой бред...
    Добровольная маркировка трансформаторов.
    Alex000
    А какой смысл отаксовывать то, чего скоро всё равно не будет, и останется только серый ввоз?
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