В Минпромторге заговорили о новой маркировке. На сей раз — на радиоэлектронику

Ряд товаров радиоэлектроники в России могут подвергнуться обязательной маркировке. Нововведения не стоит ждать раньше сентября 2023 года, сообщает РИА Новости 20 мая со ссылкой на Минпромторг.



С 1 июля 2022 года в России стартует эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектроники. Предполагается, что именно он поможет выработать стандарты контроля за оборотом различных товаров этого направления. В частности, речь идет о трансформаторах, различных видах ламп и фонарей, пультах.