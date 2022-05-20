В Петербурге простились с рядовым ВС РФ, погибшим на Украине

В Санкт-Петербурге похоронили рядового ВС РФ Максима Кашенкова, участвовавшего в специальной военной операции на Украине. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Смольного.
«Настоящий солдат, Максим Сергеевич Кашенков, пожертвовал собственной жизнью ради мирного будущего жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такие люди, как ваш сын, — гордость России, лучшие представители нашего народа. Их подвиг будет вписан в героическую историю нашего Отечества», — выразил соболезнования губернатор Александр Беглов.
Кашенкова посмертно наградили орденом Мужества.