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    Боевые действия на Украине

    В Петербурге простились с рядовым ВС РФ, погибшим на Украине

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    В Санкт-Петербурге похоронили рядового ВС РФ Максима Кашенкова, участвовавшего в специальной военной операции на Украине. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба Смольного.

    «Настоящий солдат, Максим Сергеевич Кашенков, пожертвовал собственной жизнью ради мирного будущего жителей Донецкой и Луганской народных республик. Такие люди, как ваш сын, — гордость России, лучшие представители нашего народа. Их подвиг будет вписан в героическую историю нашего Отечества», — выразил соболезнования губернатор Александр Беглов.

    Кашенкова посмертно наградили орденом Мужества.

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