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    Петербург «покраснел» на 7 баллов. Как обычно, тяжело в центре и на КАД

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    Пятничным вечером в Петербурге собрались семибалльные пробки. К шести часам «Яндекс» фиксирует полтора десятка аварий и немало участков с дорожными работами.

    Фото: «Яндекс.Пробки»
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    Серьезная пробка образовалась на Дворцовой набережной. Непросто приходится водителям на Петроградской стороне, а вот Невский проспект, вопреки обыкновению, почти спокоен. Неслабую пробку видно на внешней стороне КАД от Витебского проспекта до Рабфаковской улицы.

    Фото: «Яндекс.Пробки»
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    Согласно прогнозам «Яндекса», семибалльные пробки продержатся до семи вечера, а потом уровень загруженности дорог упадет до шести баллов.

    Фото: «Яндекс.Пробки»
    Фото: «Яндекс.Пробки»

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